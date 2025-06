Ultimi dettagli prima dell'arrivo di Noa Lang al Napoli. Avanti i dialoghi tra il Bologna e gli agenti di Sam Beukema per ridurre la distanza tra richiesta dei rossoblù e offerta degli azzurri. Contatto tra Pozzo e De Laurentiis per Lorenzo Lucca: l'Udinese chiede 40 milioni bonus compresi, si tratta

Il Napoli continua a rimanere molto attivo sul mercato per fornire nuovi rinforzi ad Antonio Conte prima dell'inizio del ritiro estivo. Per quanto riguarda Noa Lang , la trattativa è ai dettagli finali prima della formalizzazione e dell'annuncio ufficiale. Operazione da 25 milioni + 5 di bonus .

Beukema, gli agenti in contatto con il Bologna

Per quanto riguarda Sam Beukema, invece, gli agenti del giocatore sono in contatto con il Bologna per ridurre la distanza tra la richiesta del club, che è di 35 milioni, e l'offerta del Napoli. I dialoghi vanno avanti, con l'obiettivo di trovare un punto di incontro.