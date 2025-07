Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

Il Genoa è in prima fila per Valentin Carboni dell’Inter, nel caso in cui i nerazzurri dovessero aprire a un prestito in uscita. Contatti nelle ultime ore tra i club, con i rossoblù che hanno ribadito il loro interesse (sia per un prestito secco che con diritto di riscatto) per il classe 2005 di rientro dal Mondiale per Club giocato con i nerazzurri.