Bonny-Inter, l'attaccante è in sede per la firma

Ange-Yoan Bonny è arrivato nella sede dell'Inter per la firma. L'attaccante francese in mattinata ha svolto le visite mediche e ora si attende solo l'ufficialità. Il classe 2003 si trasferirà in nerazzurro per 23 milioni di euro più bonus, con un contratto di quattro anni a 2 milioni di euro a stagione

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE