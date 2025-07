Nuova offerta dei rossoneri al Club Bruges per il centrocampista di 32 milioni di euro più bonus. Per la porta, idea di scambio con la Roma che coinvolgerebbe Gollini e Sportiello. Il Parma ha messo gli occhi su Mattia Liberali

Il Milan spinge forte per Ardon Jashari . I rossoneri hanno presentato nella giornata di martedì 1 luglio una nuova offerta al Club Bruges di 32 milioni di euro più bonus per il centrocampista. Non solo Samuele Ricci , che sosterrà nella giornata di giovedì 3 luglio le visite mediche per un'operazione con il Torino da 23 milioni di euro, più 1.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, ma Tare vuole regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo a centrocampo. Luka Modric , invece, firmerà dopo il Mondiale per Club.

Idea scambio Gollini-Sportiello, Liberali verso il Parma

Non solo a centrocampo, ma il Milan sta lavorando anche per gli altri reparti, Per quanto riguarda la porta, i rossoneri stanno pensando a uno scambio con la Roma che coinvolgerebbe Pierluigi Gollini e Marco Sportiello, che si scambierebbero il ruolo di secondo. Mattia Liberali, invece, è nel mirino del Parma. In scadenza a giugno 2026, il classe 2007 andrà in ritiro a disposizione di Massimiliano Allegri ma sono frequenti i contatti con il club emiliano. Su di lui c'è anche il Lecce, ma con il Parma si potrebbe intavolare un intreccio con la trattativa per Giovanni Leoni.