Cremonese, Davide Nicola è il nuovo allenatore

La Cremonese riparte da Davide Nicola . Il club lombardo, dopo la promozione in Serie A ai playoff contro lo Spezia, ha salutato Giovanni Stroppa ed ha accolto il tecnico ex Cagliari. Di seguito il comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico sarà legato al club grigiorosso fino al 30 giugno 2027. La proprietà e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico, augurandogli buon lavoro".

Ottava panchina in A per Nicola

Ottava panchina in Serie A per Nicola dopo Crotone, Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari. La salvezza la specialità del tecnico, ottenuta sei volte in carriera. Adesso la nuova sfida si chiama Cremonese. In Serie A si vanno dunque delineando le panchine, manca solo un'ufficialità (Pioli alla Fiorentina) e poi il quadro sarà completo.