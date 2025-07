Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

Come raccolto dai colleghi di Sky Sport UK, i contatti della Juventus per Jadon Sancho sono positivi. Il giocatore ha aperto al trasferimento ma il Manchester United preferirebbe una cessione a titolo definitivo. L'inglese è valutato circa 29 milioni di euro. Anche per questo i bianconeri continua a guardarsi attorno in cerca di altri rinforzi per l'attacco.