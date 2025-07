Con il blocco del mercato in entrata la Lazio ha una sola strategia: trattenere i suoi pezzi pregiati. Il presidente Lotito ha dato rassicurazioni alla piazza, affermando di aver rifiutato offerte importanti per Castellanos, Tavares e Guendouzi. Da qui passerà tanto del Sarri-bis, che proprio (ma non solo) per alcune divergenze sul mercato aveva lasciato Roma 15 mesi fa