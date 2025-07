Milan, attesa per Jashari. Il Nottingham Forest spinge per Musah

Il Milan continua ad aspettare una risposta dal Club Brugge per Jashari, per cui sono stati offerti 32 milioni di euro più bonus. Nel frattempo il Nottingham Forest sta spingendo per arrivare di Yunus Musah

Il Milan ha offerto 32 milioni di euro più bonus al Club Brugge per il cartellino di Ardon Jashari, centrocampista classe 2002. In attesa della risposta del club belga, i rossoneri sono impegnati anche sul mercato in uscita. Il Nottingham Forest, infatti, sta spingendo per Yunus Musah. Nel frattempo, nella giornata di giovedì 3 luglio, il club rossonero si prepara ad accogliere Ricci, atteso a Milano per le visite mediche.