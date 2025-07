Milan su Pubill: l'Almeria lo valuta 15 milioni

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro e segue con grande interesse Marc Pubill dell'Almeria. Lo spagnolo, valutato circa 15 milioni di euro, piace anche al Barcellona, che lo presterebbe per una stagione al Betis. Oltre al classe 2003 in lista c'è anhce Guela Doue, fratello dell'attaccante del Psg.

Dopo l'addio di Walker il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro e i rossoneri stanno seguendo con grande interesse Marc Pubill dell'Almeria. Il difensore spagnolo è valutato 15 milioni di euro e piace anche al Barcellona, che vorrebbe acquistarlo e mandarlo in prestito al Real Betis per un anno. Il Milan può decidere di fare sul serio e portarlo a Milano, ma in lista c'è anche Guela Doue, fratello dell'attaccante del Psg Desirè Doue.