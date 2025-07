L'attaccante spagnolo sarà presto un nuovo giocatore del Como. Milan e Galatasaray stanno lavorando in queste ore per la formalizzazione della chiusura del prestito attivo ancora fino a gennaio 2026

Alvaro Morata è sempre più vicino al Como . Lo spagnolo ha già un accordo totale con il club e ora resta da risolvere la situazione che vede il giocatore ancora al Galatasaray fino a gennaio 2026. In queste ore, il Milan sta lavorando per la formalizzazione della chiusura del prestito ai turchi che permetterà così al classe 1992 di firmare con il Como a titolo definitivo per una cifra attorno ai 10 milioni di euro .

Concorrenza dall'Inghilterra per Thiaw

Non solo il Como su Malick Thiaw. Anche un club della Premier League ha mostrato interesse per il difensore del Milan che non ha ancora dato una risposta definitiva sul suo futuro. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti tra la squadra di Fabregas e il giocatore proprio per cercare di convincerlo a vestire la maglia biancoblù. Milan e Como, invece, hanno già trovato un accordo sulla base di 25 milioni di euro.