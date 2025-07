Doppio colpo in entrata per i rossoblù. C'è l'accordo con Federico Bernardeschi per un contratto di 2 anni con opzione di un altro ulteriore per il prolungamento. Non solo. Ciro Immobile ha risolto il proprio contratto con il Besiktas e nella giornata di martedì 8 luglio sarà annunciato come nuovo attaccante

