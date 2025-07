La Roma entro il 30 giugno doveva realizzare una plusvalenza importante per poter rispettare i "paletti" del fair play finanziario. I giallorossi hanno tentato di entrarci cedendo Abraham al Besiktas , con un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 13 più 2 di bonus. Dopo i controlli della Uefa, però, non è bastato, per poco. Per questo motivo la Roma è stata multata di 3 milioni di euro.

Le altre "sanzionate": 31 milioni al Chelsea

L'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa ha poi comunicato le sanzioni per gli altri undici club. 31 milioni di multa complessivi per il Chelsea e 11 per l'Aston Villa, per aver superato gli indici di sostenibilità finanziaria e costo della rosa, 15 per il Barcellona, 12,5 per il Lione, 300 mila per l'Hajduk Spalato e 75 mila euro per il Porto, tutte per quanto riguarda il criterio di sostenibilità finanziaria. 900 e 400 mila euro per Besiktas e Panathinaikos, invece, per l'indice del costo della rosa, mentre 500 e 250 mila euro per Bodo/Glimt e Fk Sarajevo per incompleta o tardiva presentazione dei dati finanziari.