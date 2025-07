Scambio di documenti con il Psv per l'olandese previsti sabato 5 luglio: operazione da 25 milioni più 2 di bonus e il 10% della futura rivendita. Per Beukema, offerta di 30 milioni di euro: restano da sistemare i bonus prima di formalizzare l'offerta, con il giocatore che ha anche rinunciato a parte dei compensi per chiudere il suo trasferimento. Questione uscite: richiesta da parte del Besiktas per Cajuste, sondaggio del Paok per Cheddira

