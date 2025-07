I giallorossi continuano a lavorare per gli esterni. Non solo Wesley, ma è valutato dal club anche il profilo di Marc Pubill, sul quale c'è anche il Milan. Piace anche Rayan del Vasco Da Gama, che lo valuta 15 milioni di euro

La Roma è al lavoro per acquistare nuovi giocatori sul reparto esterni. Oltre a Wesley, che resta la prima scelta con i giallorossoi che stanno cercando di trovare un accordo con il Flamengo tramite un'operazione in sinergia con l'Everton, il club valuta anche Rayan e Pubill. Il brasiliano del Vasco Da Gama, che ha già messo a referto 6 gol in 24 partite ha un costo attorno ai 15 milioni di euro.