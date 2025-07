Il Milan riparte tra uscite e acquisti in arrivo

Ricomincio da loro, ma non da loro. Massimiliano Allegri lo spiegherà in occasione della conferenza stampa in cui si ripresenterà al mondo Milan: riparte da Ricci, che è arrivato, e da Jashari che sta spingendo perché il Brugge lo liberi. Ma lascia a casa Theo Hernandez a un passo dall’Al Hilal, e due centrocampisti: Bennacer che ritorna dal Marsiglia e Adli, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Segnali chiari di un mercato tutto in divenire. In entrata, come in uscita. L’allenatore, dopo Ricci, aspetta un altro rinforzo per il centrocampo. Jashari non è con la sua squadra in ritiro, vuole i rossoneri dopo il rilancio di Tare a 32 milioni più bonus. Poi, servirà una punta da affiancare a Gimenez: si sondano profili provenienti da quel calciomercato estero che il ds rossonero ha dimostrato di saper valorizzare molto bene. Un rinforzo è atteso anche sulle fasce: tra Doue dello Strasburgo o Pubill dell'Almeria, giocatori giovani, entrambi 23enni, veloci e con un discreto apporto in termini di assist.