Si avvicina sempre di più Noa Lang al Napoli. È in corso in questo momento lo scambio di documenti con il Psv, per un'operazione da 25 milioni più 2 di bonus più il 10% sulla futura rivendita. L'olandese, che ha rinunciato anche a parte dei futuri compensi per velocizzare la chiusura del suo trasferimento, è prossimo a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte.