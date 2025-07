Il club turco ha presentato un'altra offerta da 60 milioni per il nigeriano, rifiutata però dal Napoli. Per quanto riguarda, invece, la cessione di Cajuste, il giocatore ha preso tempo nonostante l'intesa tra i club. Manca l'ok definitivo

Non solo la Juventus. Anche il Galatasaray fa sul serio per Victor Osimhen, con l'obiettivo di averlo in rosa anche la prossima stagione. Il club turco ha presentato un'altra offerta da 60 milioni di euro, che però è stata rifiutata. Il giocatore ha una clausola da 75 milioni attiva solamente per i club esteri.