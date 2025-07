I nerazzurri hanno chiarito la propria posizione dopo il summit con Chivu. Hakan Calhanoglu ha un prezzo di 30 milioni di euro. Non è ancora arrivata un'offerta ufficiale del Galatasaray e, se il turco prenderà parte al ritiro con l'Inter non verrà ceduto. Avanzano, invece, le trattative per Aleksandar Stankovic con il Club Bruges, per il quale i nerazzurri vogliono una recompra, e Valentin Carboni con il Genoa in prestito

In uscita vanno avanti le trattative per Carboni e Stankovic

Non solo Calhanoglu, l'Inter ha fatto chiarezza anche sugli altri giocatori in uscita nel summit della dirigenza con Chivu a Milano nella serata di lunedì 7 luglio. Avanza con il Genoa la trattativa per Valentin Carboni: si lavora per il prestito e ci sono tutti i presupposti per chiudere. Discorso simile per Aleksandar Stankovic con il Club Bruges, per il quale però i nerazzurri vorrebbero inserire la recompra.