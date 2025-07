Il club azzurro chiarisce la propria linea per l'attaccante nigeriano: lascerà il club solo se verrà pagata la clausola da 75 milioni di euro. Una posizione confermata anche dopo aver detto no all'offerta del Galatasaray di 60 milioni

Il Napoli non farà sconti per lasciar partire Victor Osimhen. Per avere l'attaccante servirà pagare interamente la clausola rescissoria. Una linea, quella del club azzurro, confermata anche nelle ultime ore, dopo aver rifiutato le offerta da 55 e 60 milioni di euro del Galatasaray per il nigeriano.