La Fiorentina è al lavoro per il lavoro di contratto di Moise Kean. Il club viola è pronto a offrire 4 milioni di euro a stagione all'attaccante italiano, confermando così la sua importanza all'interno del progetto. Nel frattempo la Fiorentina tratta anche con Mandragora e Dodo

La Fiorentina si prepara a puntare ancora su Moise Kean . Il nuovo allenatore Stefano Pioli stima molto l'attaccante italiano e per questo il club viola sta lavorando al rinnovo di contratto del classe 2000 . L'obiettivo è quello di evitare che qualche squadra possa acquistare l'attaccante pagando la clausola rescissoria e confermare la fiducia del club nell'ex Juventus. Pronto quindi per lui un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Non solo Kean

Ma Kean non è l'unico giocatore per cui la Fiorentina sta trattando il rinnovo di contratto. Oltre all'attaccante, infatti, il club viola è al lavoro anche per i rinnovi di Mandragora e Dodo.