Per il terzino classe 2003 spagnolo sono previsti nuovi contatti: il Siviglia è sceso a 17 milioni come richiesta, più una percentuale sulla futura rivendita, ma il Napoli è fermo a quota 15 milioni di offerta

calciomercato Cessioni più costose in A: Osimhen sarà in top 10

È una trattativa più che mai nel vivo quella tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez: ballano circa due milioni di euro . Il terzino destro spagnolo classe 2003 - nel giro della nazionale U21 - è uno dei possibili rinforzi per la squadra campione d'Italia in carica di Conte. Sono previsti nuovi contatti tra i due club: il Siviglia è sceso a 17 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, ma il Napoli è fermo a quota 15 milioni di offerta.

Chi è Juanlu

Scuola Siviglia, 21 anni, terzino destro di ruolo, ma duttile: nello scorso campionato - chiuso a quota 32 presenze - ha giocato anche a centrocampo e come esterno alto in fascia a destra. Dopo un prestito nel 2022/23 in Segunda Division è entrato nelle rotazioni del Siviglia nelle ultime due, complesse, stagioni: l'ultima chiusa addirittura al 17° posto appena un punto sopra la zona retrocessione. Nonostante la giovane età ha già collezionato 74 presenze in prima squadra e una trentina nelle varie selezioni giovanili spagnole, vincendo nel 2024 l'oro olimpico con la nazionale (con tanto di gol partita al fotofinish nella semifinale contro il Marocco).