Retegui verso l'Arabia: l'Al Qadsiah avanza

Mateo Retegui è sempre più vicino all'Arabia Saudita. L'Al Qadsiah, infatti, ha migliorato l'offerta per il giocatore. L'obiettivo è trovare un accordo con l'attaccante per poi andare ad aumentare l'offerta economica all'Atalanta. Alla fine le due parti dovrebbero andare a trovare l'intesa per una cifra vicina ai 60 milioni di euro più bonus.