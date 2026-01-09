Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Brescianini: "Quando la Fiorentina chiama è difficile dire no"

Calciomercato
Foto X @acffiorentina

Primo giorno da giocatore della Fiorentina per Marco Brescianini, tra visite mediche, incontro con allenatore e compagni e prime dichiarazioni: "E' una società con una storia incredibile, spero di ripagare la fiducia"

SERIE A, GLI ACQUISTI UFFICIALI DI GENNAIO

Primo giorno in viola per Marco Brescianini, nuovo numero 4 della Fiorentina. Il centrocampista classe 2000, arrivato in prestito dall'Atalanta con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ha svolto in mattinata le visite mediche al Viola Park prima di incontrare il mister Palladino e i nuovi compagni. Centrocampista molto duttile, reduce da una stagione e mezzo a Bergamo con 7 gol e 2 assist in 50 presenze tra tutte le competizioni, aiuterà la Fiorentina a salvarsi dalla retrocessione.

Le prime parole in viola di Brescianini

"Grazie mille per il benvenuto - le sue prime parole ai canali social della Fiorentina - Sto benissimo, non vedo l'ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloquio con il mister, è stato molto piacevole e l'ho trovato molto carico, quindi speriamo di fare bene e dare una bella svolta. Metterò tutta la mia professionalità e il mio impegno, suderò la maglia fino all’ultimo goccio di sudore. E' una società con una storia incredibile, quindi spero di ripagare la fiducia e metterò in campo tutta l’energia che posso". Dove giocherà Brescianini nel centrocampo della Fiorentina? "Nasco come mezzala, ma negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, quindi conosco tutti i ruoli del centrocampo. Preferisco essere più vicino alla porta per trovare inserimenti e gol o comunque aiutare la squadra nella zona offensiva, ma mi metterò dove il mister mi dirà di mettermi. L'esterno sinistro è un ruolo che ho fatto meno, ma in qualche partita mi è capitato di giocare. Nel calcio moderno i ruoli contano relativamente, perché si parla di occupazione degli spazi, quindi una volta che conosci quelli sei più facilitato a giocare in tutti i ruoli. Quando ti chiama una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Sappiamo che sta attraversando un momento particolare, ma ha sempre dimostrato negli anni che non molla, anche grazie ai tifosi e alla gente. Ci sono i presupposti per far bene sia a livello personale che di squadra".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Roma, si attende l'ok definitivo di Raspadori

Calciomercato

Giacomo Raspadori si avvicina alla Roma: accordo con l'Atletico e con gli agenti del giocatore....

Lazio, ufficiale l'acquisto di Ratkov

Calciomercato

Ufficiale il primo acquisto della Lazio nel mercato invernale 2026: dal Salisburgo arriva Petar...

Lazio, in serata arriva Taylor: affare da 15 mln

Calciomercato

I biancocelesti sono pronti ad accogliere il nuovo centrocampista: è Kenneth Taylor, in arrivo...

Atalanta, si può stringere per Giovane del Verona

Calciomercato

Al club nerazzurro piace l'attaccante brasiliano del Verona, già autore di 3 gol in Serie A: con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE