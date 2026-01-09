Brescianini: "Quando la Fiorentina chiama è difficile dire no"

Le prime parole in viola di Brescianini

"Grazie mille per il benvenuto - le sue prime parole ai canali social della Fiorentina - Sto benissimo, non vedo l'ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloquio con il mister, è stato molto piacevole e l'ho trovato molto carico, quindi speriamo di fare bene e dare una bella svolta. Metterò tutta la mia professionalità e il mio impegno, suderò la maglia fino all’ultimo goccio di sudore. E' una società con una storia incredibile, quindi spero di ripagare la fiducia e metterò in campo tutta l’energia che posso". Dove giocherà Brescianini nel centrocampo della Fiorentina? "Nasco come mezzala, ma negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, quindi conosco tutti i ruoli del centrocampo. Preferisco essere più vicino alla porta per trovare inserimenti e gol o comunque aiutare la squadra nella zona offensiva, ma mi metterò dove il mister mi dirà di mettermi. L'esterno sinistro è un ruolo che ho fatto meno, ma in qualche partita mi è capitato di giocare. Nel calcio moderno i ruoli contano relativamente, perché si parla di occupazione degli spazi, quindi una volta che conosci quelli sei più facilitato a giocare in tutti i ruoli. Quando ti chiama una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Sappiamo che sta attraversando un momento particolare, ma ha sempre dimostrato negli anni che non molla, anche grazie ai tifosi e alla gente. Ci sono i presupposti per far bene sia a livello personale che di squadra".