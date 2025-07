Camano: "Gila non lascerà la Lazio. Su Lautaro..."

Giornata di incontri in casa Inter. Presente nella giornata di oggi, giovedì 10 luglio, anche l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano: "E' andato bene, abbiamo parlato della situazione dell'Inter e della prossima stagione. Gila? Non lascerà la Lazio". Poi il sì alla domanda se Lautaro resta

"Abbiamo parlato della situazione, tutto bene". Così Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez , all'uscita dalla sede dell'Inter dopo un incontro con la società nerazzurra. " Gila? Gioca nella Lazio , ha due anni di contratto e non è in uscita".

Il futuro di Lautaro

Il procuratore dell'argentino non si è sottratto nemmeno ad una domanda sul battibecco tra il capitano nerazzurro e Calhanoglu: "Quando le partite non vanno... Comunque tutto bene", ha detto lasciando intuire che si trattava di una divergenza di vedute scaturita per via della sconfitta. E sul futuro di Lautaro: "Se resterà? Sì'", aveva detto all'ingresso in sede accompagnando la risposta con un cenno del capo.