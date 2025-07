Il braccio di ferro continua. L'amministratore delegato del Club Brugge Bob Madou ha parlato della trattativa con il Milan per Ardon Jashari. Dal Belgio l'ad fa sapere che non è arrivata ancora l'offerta giusta da parte dei rossoneri e di come la società sia ferma sulle proprie posizioni. "Al momento non ci sono offerte che mi fanno pensare ad una cessione", ha detto Madou

Ardon Jashari vuole solo il Milan, il Brugge lo sa. Ma manca ancora l'intesa finale sulla cifra per chiudere. E l'amministratore delegato Bob Madou in un'intervista a Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad, lo conferma: "Al momento non ci sono offerte che mi fanno pensare a una cessione del giocatore. Abbiamo parlato con il Milan ma senza pensare ai soldi". Parole che evidenziano ancora una volta la distanza che persiste tra i due club. "Per noi Jashari - ha continuato Madou - non è alla fine di un ciclo e non è arrivata un’offerta giusta da un top club per farlo partire. Un esempio l’abbiamo avuto con De Cupyer, ma questo non è il caso di Ardon".