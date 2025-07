Osimhen-Galatasaray, trattativa bloccata

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Osimhen si è bloccata. Dopo l'offerta da 75 milioni di euro fatta dalla squadra turca, infatti, il club azzurro stava aspettando delle ulteriori garanzie bancarie che però non sono arrivate

Il Galatasaray nella giornata di mercoledì 9 luglio ha offerto 75 milioni di euro per il cartellino di Osimhen, ma la trattativa per l'attaccante nigeriano si è di colpo bloccata. Il Napoli, infatti, prima di accettare l'offerta turca ha chiesto ulteriori garanzie bancarie, che però non sono arrivate e per questo la squadra di Aurelio De Laurentiis per il momento ha deciso di non avanzare nella trattativa.