Mateo Retegui è sempre più vicino all'Al Qadsiah. Il giocatore tra il weekend e l'inizio della prossima settimana svolgerà in Olanda le visite mediche con il club saudita e poi firmerà un contratto di 4 anni più opzione per il quinto a 15,5 milioni di euro più bonus. All'Atalanta andranno 65 milioni di euro, compresa la percentuale di solidarietà da versare all'Estudiantes

