Il sito specializzato Transfermarkt ha stilato la classifica delle Nazioni che detengono attualmente il maggior 'patrimonio' calcistico, sommando le valutazioni di ogni singolo giocatore per nazionalità. Per l'Italia quasi sei mila giocatori per un valore complessivo vicino ai 3 miliardi di euro, ma non basta per entrare nella top 5 al mondo...