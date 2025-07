E a proposito di ex Serie A finiti in Turchia la lista è lunga: da Torreira a Lemina, da Joao Mario a Savic, da Becao a Cengiz Under per finire a Ebosele, Manaj e Ntcham. Ma la filosofia dei club della terra anatolica sembra essere cambiata: nelle ultime stagioni, infatti, quello turco è sembrato un approdo ideale per giocarsi gli ultimi scampoli di carriera - come testimoniavano le operazioni legate a Immobile e Dzeko, quest'estate di ritorno in Serie A - facendo leva su proposte d'ingaggio ricche. Adesso, invece, la SuperLig turca è anche meta per giocatori che stanno nel fiore degli anni calcistici, preferita anche a campionati tradizionalmente più blasonati e prestigiosi. Non basta più comprare per aumentare l'esperienza in squadra e vincere subito, la tendenza attuale è più orientata a costruire rose a lungo raggio, investendo anche sui prezzi dei cartellini e non solo su stipendi onerosi.