Milan, nuovi contatti per Embolo del Monaco

Proseguono i contatti del Milan per Breel Embolo. I rossoneri in questi giorni si sono mossi per l'attaccante svizzero che ha un solo anno di contratto con il Monaco e potrebbe essere acquistato a condizioni favorevoli a livello di cartellino. Il calciatore è motivato e vorrebbe mettersi alla prova in una nuova sfida. Il Milan sta lavorando per capire se quello di Embolo può essere il profilo giusto da mettere dietro Santiago Gimenez, per il quale è stato fatto un investimento importante nella passata stagione.