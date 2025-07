Dopo l'annuncio sono arrivate anche le prime parole di Ciro Immobile da giocatore del Bologna, che lo ha presentato oggi, lunedì 14 luglio, attraverso una conferenza. "La classifica marcatori è un obiettivo, nessuno l'ha vinta per cinque volte" ha commentato, poi parlando della voglia di tornare in Nazionale: "Non ho sentito Gattuso, ma giocare i Mondiali è un altro obiettivo". E sempre sul ritorno in Italia aggiunge: "Voglio essere una figura di riferimento per i più giovani" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Bologna ha presentato ufficialmente Ciro Immobile, che torna così in Italia dopo l'esperienza in Turchia, al Besiktas. Una nuova avventura accolta con grande ambizione come raccontato dal centravanti, che in Serie A vanta 201 reti in 350 presenze con le maglie di Genoa, Torino e Lazio: "Nessuno ha mai vinto la classifica marcatori per cinque volte, non nascondo che rappresenta un obiettivo. È un sogno che va coltivato con il lavoro di squadra. Anche a 35 anni sento di poter migliorare, sono molto severo con me stesso. Ne ho parlato anche con mister Italiano: io sarò a sua completa disposizione con la voglia di imparare da un allenatore nuovo che ha sempre fatto bene con gli attaccanti".

L'obiettivo Nazionale e la concorrenza di Castro e Dallinga Ma non solo Serie A, perchè tra gli obiettivi del centravanti italiano c'è anche quello di tornare a giocare in Nazionale e di essere uno dei protagonisti al Mondiale: "Giocarlo per me significherebbe aver fatto una stagione positiva con il Bologna. La Nazionale è un obiettivo anche se il mister Gattuso non mi ha chiamato", rivela Immobile, prima di commentare anche la concorrenza di Santiago Castro e Thijs Dallinga che troverà a Bologna. "Sono due giocatori forti, non devono sentire la pressione dettata dal mio arrivo perché tutti hanno la possibilità di giocare e il mister lo scorso anno lo ha dimostrato. Il mio arrivo deve essere uno stimolo per loro a fare bene. Se saremo tutti e tre allineati ne gioverà solo la squadra".