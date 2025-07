Inter, occhi sulla difesa: Leoni per ringiovanire

Occhi sulla difesa in casa Inter, i nerazzurri potrebbero ringiovanire il reparto ed il nome più gettonato è quello di Giovanni Leoni del Parma. Prima però, così come in attacco, bisogna vendere e fare spazio con le uscite. Più che un'esigenza è una possibilità di miglioramento, ma la questione retroguarda continua a tenere banco

Occhi sulla difesa . Che poi è il migliore attacco. Lo dicono i numeri, lo dice la storia. Nei 4 anni di Inzaghi , l' Inter ha avuto per 3 volte il miglior attacco e per una sola volta la miglior difesa. Facile indovinare in quale stagione abbia alzato lo scudetto. La seconda stella infatti è stata conquistata con 22 gol subiti . Negli altri tre campionati l’Inter ha preso 32, 42 e 35 reti. Ecco perchè nonostante in tanti siano attratti dalla ricerca del giocatore offensivo, continui a tenere banco la questione difesa.

Obiettivo ringiovanire: idea Leoni del Parma

Numericamente l'Inter è anche a posto. Due per ruolo. Bisseck/Pavard, Acerbi/De Vrij e Bastoni/Carlos Augusto. In mezzo si potrebbe ringiovanire e per questo la tentazione si chiama Giovanni Leoni, predestinato del Parma, giovane e italiano, che costa tanto ma promette anche di più. Prima peró, e vale anche per l'attacco dove deve uscire Taremi, bisogna vendere e creare spazio. Quella della retroguardia a ogni modo non è un'esigenza imprescindibile ma una possibilità di miglioramento abbassando l'età media. Lo dicono anche i numeri. Si vince con la difesa.