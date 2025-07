Milan, avanza Pubill: si può chiudere mercoledì

Il Milan continua a cercare un terzino destro e nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Marc Pubill dell'Almeria. Le richieste da parte dello Strasburgo per Doué, infatti, non calano sotto i 25 milioni e per questo i rossoneri possono provare a chiudere per il giocatore spagnolo, valutato 15 milioni. L'obiettivo è ancitipare la concorrenza di Wolverhampton e Barcellona

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE