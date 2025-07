Bozza di intesa verbale tra il Napoli e l'Udinese per il cartellino di Lorenzo Lucca. Le due parti stanno definendo gli ultimi dettagli, tanto che il club azzurro ha già bloccato uno slot per le visite mediche

Dopo Marianucci, De Bruyne, Lang e Beukema, il Napoli si prepara a chiudere anche per Lorenzo Lucca. Il club di De Laurentiis è in contatto continuo con l'Udinese e sta discutendo gli ultimi dettagli sui bonus, ma ha trovato una bozza di intesa verbale. Non a caso gli azzurri hanno bloccato uno slot per le visite mediche, che potrebbero essere effettuate anche domani. Nel contratto del giocatore potrebbe anche essere aggiunta una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, ma l'argomento sarà discusso in maniera più approfondita visto che il Napoli non vorrebbe inserirla.