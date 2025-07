Il Cagliari è vicino a trovare l'intesa definitiva con il Napoli per il trasferimento di Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1997 sarebbe un nuovo rinforzo per la squadra guidata da mister Pisacane, che ha già ufficializzato l'ingaggio di Borrelli. E per l'attacco non è ancora sfumato il nome di Sebastiano Esposito

Micheal Folorunsho si avvicina al Cagliari, molto vicino a trovare l'intesa definitiva con il Napoli per il trasferimento del classe 1997. Il centrocampista, che la scorsa stagione ha indossato sia la maglia degli Azzurri che quella della Fiorentina, dove ha giocato in prestito la seconda parte di stagione, sarebbe un nuovo rinforzo per mister Pisacane, dopo l'ufficialità arrivata nei giorni scorsi di Gennaro Borrelli. Una volta conclusa la trattativa la dirigenza si concentrerà su nuovi obiettivi in entrata, su tutti Sebastiano Esposito che, dopo aver trascorso l'ultima stagione all'Empoli, è rientrato all'Inter in attesa di sapere di più sul proprio futuro.