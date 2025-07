Napoli, prossimi obiettivi: Milinkovic Savic-Ndoye

Dopo gli acquisti ormai solo da ufficializzare di Lucca e Beukema il Napoli è al lavoro per completare la rosa secondo le richieste di Antonio Conte. Arriverà un portiere da affiancare a Meret e il nome più caldo resta quello di Milinkovic Savic del Torino. Per l'esterno d'attacco il preferito da Conte resta Ndoye del Bologna per il quale c'è però da trovare un accordo sulla valutazione

