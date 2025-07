Scambio di documenti tra il Napoli e l'Udinese per il passaggio di Lucca agli azzurri: l'attaccante si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni totali

Una delle principali trattative di questa estate in Serie A si sta per concludere. Dopo aver trovato l'accordo, Napoli e Udinese si stanno scambiando in questo mercoledì 16 luglio i documenti per il trasferimento di Lorenzo Lucca al club campione d'Italia, dove andrà a rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. I passi successivi per l'attaccante saranno le visite mediche e la firma sul contratto con gli azzurri.

Le cifre dell'affare

Il centravanti classe 2000 passerà al Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni complessivi e all'interno del suo contratto non sarà inserita alcuna clausola rescissoria. Nella stagione da poco conclusa in maglia friulana, Lucca ha segnato 12 gol in campionato più 2 in Coppa Italia.