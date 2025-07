Atalanta, il mercato 'prosciuga' l'attacco: i dati

Perdendo la coppia regina della scorsa stagione , Juric vedrà “evaporare” 48 gol ancora prima di iniziare: i 28 del capocannoniere della Serie A più i 20 del nigeriano, che nell’agosto di un anno fa si autoescluse dai convocati alla vigilia dell’esordio in campionato a Lecce, salvo poi essere reintegrato per mancanza di offerte adeguate. Insieme, Retegui e Lookman hanno segnato praticamente la metù dei 106 gol complessivi realizzati dall’Atalanta nelle 52 partite disputate in tutte le competizioni.

Scamacca non basta

Ecco perché al netto del recupero di Scamacca, che avrà comunque bisogno di tempo per ritrovare la condizione e tornare quello di due anni fa, servirà prendere almeno un attaccante di livello, dal gol facile, per non far rimpiangere i partenti. Anche la scorsa estate, perdendo Scamacca (per infortunio) e Koopmeiners (ammutinato) a Gasperini vennero a mancare in un colpo solo i due principali goleador della stagione precedente (34 reti in due), anche se l’impatto di Retegui ha colmato in fretta quel vuoto. Ed è proprio la paura di “quel” vuoto a inquietare l’estate dei tifosi bergamaschi.