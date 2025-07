La Fiorentina prova a riportare in Italia Franck Kessié. L'ivoriano è il vero obiettivo per il centrocampo e i viola stanno capendo la fattibilità dell'operazione sul piano economico. In parallelo si lavora per Sohm del Parma, ma le richieste degli emiliani sono considerate troppo alte

La Fiorentina vuole regalare a Stefano Pioli un profilo importante per il centrocampo. L'obiettivo principale è Franck Kessié, che l'allenatore ha già allenato e valorizzato ai tempi del Milan. I viola stanno lavorando per capire la fattibilità dell'operazione sul piano economico con l'Al-Ahli. La difficoltà maggiore per l'ivoriano è rappresentanta dall'accordo tra giocatore e club arabo di rimanere un altro anno. La Fiorentina, però, ci crede. Kessie sarà in Italia la prossima settimana per la Como Cup (23 agosto).