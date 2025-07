Sassuolo, Laurienté al Sunderland. 4 nomi in lista

L'attaccante francese è pronto a trasferirsi al Sunderland in Premier League. Operazione da 20 milioni di euro e contratto fino al 2030 per il giocatore. Il Sassuolo, intanto, monitora Buchanan (per il quale è stato fatto un sondaggio qualche settimana fa), Zerbin e Fadera. Occhio anche alla tentazione Insigne, che è stato offerto ai neroverdi

Il Sassuolo si prepara a salutare Armand Laurienté . È in definizione, infatti, la cessione dell’esterno al Sunderland , come anticipato da Sky Sports Uk. Il club inglese ha offerto 20 milioni di euro secchi per il giocatore, senza inserire i bonus. La trattativa è ai dettagli finali, con il giocatore che nella giornata di sabato 19 luglio dovrebbe partire direzione Inghilterra. Per lui pronto un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030 .

Buchanan, Zerbin, Fadera e occhio alla tentazione Insigne

Per quanto riguarda, invece, il mercato in entrata, il Sassuolo sta monitorando al momento quattro profili. Per Buchanan dell'Inter è stato fatto un primo sondaggio settimane fa, ma in lista ci sono anche Zerbin (per il quale è avanti il Pisa) e Fadera, che piace anche a Bologna e Cagliari. Occhio, infine, alla tentazione Insigne. L'attaccante è stato offerto ai neroverdi, che ora possono provare ad approfondire.