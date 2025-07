Aumenta la fiducia per portare il terzino ecuadoriano in rossonero. La volontà del giocatore è quella di raggiungere Massimiliano Allegri e il suo agente Jorge Mendes sta lavorando con il Brighton per abbassare le loro richieste, dopo che il club inglese ha rifiuatato una prima offerta di 12 milioni di euro

Il Milan sta cercando un sostituto di Theo Hernandez. In casa rossonera aumenta la fiducia per Pervis Estupinan, terzino sinistro del Brighton che ha espresso la volontà di raggiungere Massimiliano Allegri a Milano. La prima offerta da 12 milioni di euro però è stata rifiutata, ma in queste ore il suo agente Jorge Mendes sta lavorando per abbassare le richieste degli inglesi. I contatti tra le due società proseguono in maniera costante, con distanza che si riduce leggermente.