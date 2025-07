Milan, controlli propedeutici per Pubill in Spagna

Controlli medici propedeutici per Pubill con il Milan. Il club rossonero è volato in Spagna per accertarsi delle condizioni di salute del terzino spagnolo prima di proseguire le trattative con l'Almeria

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra e sta pensando a Marc Pubill dell'Almeria. Per questo il club rossonero in giornata è volato in Spagna per svolgere dei controlli medici propedeutici alla trattativa con il club spagnolo, che hanno avuto esito positivo e non hanno rilevato problemi fisici. Il Milan voleva accertarsi delle condizioni di salute del giocatore prima di proseguire i dialoghi per il classe 2003.