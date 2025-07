Dopo la settima tappa della stagione il tour itinerante si concede una pausa. L’appuntamento delle 23 con il calciomercato continua con gli studi a cura di Luca Marchetti, ogni sera su Sky Sport 24. Per rivivere la trasferta di Reggio Calabria con Bonan, Di Marzio e il resto della “band”, Fayna ha condiviso qui il suo diario. L’appuntamento con L’Originale torna da lunedì 18 agosto, in diretta dalla Val di Sole alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per altre 5 serate del tour, prima del gran finale a Siracusa