Dopo essersi sbloccata la trattativa che porterà Victor Osimhen al Galatasaray, per il club turco potrebbe esserci il via libera per un'uscita. Si attende infatti l'ok definitivo al Milan per risolvere il prestito di Alvaro Morata e per il successivo trasferimento dell'attaccante alla corte di Fabregas al Como. Sono ore decisive

