Si sblocca la questione Osimhen con l'accordo raggiunto tra il Napoli e il Galatasaray. Operazione da 75 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il club turco pagherà 40 milioni subito ed entro 12 mesi due rate da 17,5 milioni. Presente anche una clausola per non venderlo in Italia

Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen . In queste ore i club hanno trovato l'intesa definitiva sulla base di 75 milioni di euro più il 10% della futura rivendita . Risolta la questione relativa alle garanzie bancarie che ha sbloccato definitivamente la trattativa.

Le cifre e i dettagli

Il Galatasaray pagherà 40 milioni subito e poi dilazionerà il pagamento in due rate da 17,5 milioni da pagare entro 12 mesi. Inoltre sul contratto di Osimhen sarà presente una clausola per non vendere il giocatore in Italia nei prossimi due anni.