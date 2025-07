Salta Laurienté al Sunderland: torna al Sassuolo

Sembrava tutto fatto e invece Armand Laurienté non diventerà un nuovo giocatore del Sunderland. Il club inglese aveva trovato l'accordo con il Sassuolo ma non è riuscito a fare altrettanto con il giocatore. C'è distanza sul contratto, con il francese che sta quindi rientrando in Italia

Si è bloccata a sorpresa la trattativa tra il Sassuolo e il Sunderland per la cessione di Armand Laurienté. Il club inglese aveva già trovato l'accordo con i neroverdi ma non è riuscito a fare altrettanto con il giocatore. Le due parti non sono riusciti a trovare l'intesa sui dettagli contrattuali, tanto che il francese, che era volato in Portogallo per unirsi al ritiro del Sunderland, sta invece tornando in Italia.