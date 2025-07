Nuova operazione tra Como e Real Madrid. Accordo trovato per l'arrivo in Italia di Jacobo Ramòn, difensore classe 2005 cresciuto nel Real Madrid Castiglia, con una formula simile a quella utilizzata per Nico Paz. Lo spagnolo verrà acquistato a titolo definitivo dal Como per 2,5 milioni di euro, ma i Blancos avranno a disposizione nelle prossime estati diverse clausole di riacquisto, oltre al 50% della futura rivendita

