La settimana dell'Inter tra mercato e ripartenza

La settimana della verità. Su Lookman, Calhanoglu, Dumfries, ma soprattutto sulla nuova era Chivu. L’Inter è pronta a ripartire sabato 26 ma prima del raduno aspetta alcune risposte. Il 23 riprendono gli infortunati che avevano lasciato prima il mondiale per club. Bisseck, Pavard, Zielinski e Calhanoglu che è il più atteso. Il turco dovrà verificare la guarigione del problema al soleo e avrà la possibilità di chiarire la sua situazione. Lui non ha mai detto pubblicamente di voler andare via ma dalla Turchia insistono con rumours e interessi. Per l’Inter la deadline è sempre stata il 26 luglio, giorno della ripartenza. Per quella data si attendono anche sviluppi su Lookman che comunque si è fermato in allenamento per un problema al polpaccio. In più c’è Dumfries che si avvicina a fine mese, momento in cui scadrà la clausola per andare via a 25 milioni. Giorni di attesa e programmazione. Il 3 agosto ci sarà il primo test in famiglia. L’8 amichevole a Montecarlo contro il Monaco. Il 12 a Monza e il 16 a Bari contro l’Olympiacos. Poi sarà campionato e lì sì che sapremo tutta la verità sulla nuova Inter di Chivu.