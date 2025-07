Pervis Estupiñán è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. A un passo l'accordo con il Brighton per il terzino ecuadoriano che andrà a sostituire Theo Hernandez. Da definire nelle prossime ore gli ultimi dettagli della trattativa che si avvia alla conclusione

I numeri di Estupiñán

36 le presenze totali in stagione del classe 1998 con la maglia del Brighton. Un gol e un assist in campionato per lui.