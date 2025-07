Tommaso Pobega sarà di nuovo un giocatore del Bologna. Definita l'operazione con il Milan sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il centrocampista nelle prossime ore raggiungerà i compagni in ritiro e tornerà nuovamente a disposizione di Italiano

Raggiunto l'accordo tra Bologna e Milan per il trasferimento di Tommaso Pobega in rossoblù. Il centrocampista, dopo il prestito della scorsa stagione, sarà ancora un giocatore rossoblù. Tutto fatto sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Pobega nelle prossime ore raggiungerà i compagni in ritiro.